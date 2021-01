Porto Alegre Guarda Municipal cancela baile funk e dispersa aglomerações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Baile funk estava agendado para acontecer no sábado no Campo da Tuca Foto: Cesar Lopes/PMPA Baile funk estava agendado para acontecer no sábado no Campo da Tuca. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a Guarda Municipal realizou na madrugada deste domingo (24) diversas ações em vários pontos da Capital gaúcha para dispersar aglomerações. A operação ocorreu nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico; Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento; e na República, no bairro Cidade Baixa.

Muitas pessoas que estavam nesses locais não usavam máscaras de proteção nem respeitavam as regras de distanciamento social. Os guardas deram orientação pedagógica, reforçaram a necessidade do uso de máscaras como fator de proteção devido à Covid-19 e dispersaram as aglomerações.

Já neste sábado (23), a Guarda Municipal impediu a realização de um baile funk no Campo da Tuca. Policiais estiveram no local junto com duas guarnições do 19º Batalhão da Brigada Militar e orientaram o responsável a não realizar a festa. O evento foi cancelado.

