Três pessoas são mortas em festa clandestina em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Foto: BM/Divulgação

Três pessoas foram assassinadas durante uma festa clandestina realizada no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari e outras duas pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo (25). Segundo a Brigada Militar, as vítimas fatais são dois homens e uma mulher.

As outras duas pessoas que ficaram feridas, foram socorridas ao hospital de Lajeado. O triplo homicídio aconteceu em um salão de festas na localidade de Vila Zwirtes, onde ocorria o evento irregular.

A Brigada Militar foi acionada e, quando os policiais militares chegaram ao salão, encontraram apenas os três mortos. Os suspeitos do crime não haviam sido localizados até este domingo. A Polícia Civil vai investigar o caso.

