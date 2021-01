Esporte Queda de avião provoca a morte de parte da delegação de jogadores do Palmas

24 de janeiro de 2021

O acidente aéreo teria ocorrido na manhã deste domingo (24), em Palmas, quando a delegação do clube se dirigia à cidade de Goiânia Foto: Reprodução O acidente aéreo teria ocorrido na manhã deste domingo (24), em Palmas, quando a delegação do clube se dirigia à cidade de Goiânia,.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um acidente aéreo neste domingo (24) matou o presidente e quatro atletas do time do Palmas, além do comandante da aeronave. Os atletas que morreram no acidente foram Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. O presidente do clube, Lucas Meira, e o comandante da aeronave, Wagner, também morreram.

A aeronave decolaria por volta de 8h15min da manhã. O bimotor, de prefixo PTLYG, ainda estava em procedimento de início de decolagem, a cerca de 500 metros da cabeceira da pista, quando teria caído.

O time viajaria para Goiânia, onde enfrentaria a equipe do Vila Nova para uma partida da Copa Verde nesta segunda-feira (25), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Corpo de Bombeiros do Tocantins foi chamado às 9h22min, mas, chegando ao local, a única ação foi de rescaldo, visto que o aparelho já estava praticamente destruído.

O time emitiu nota lamentando o ocorrido.

“O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda-feira, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar.”

O Vila Nova Futebol clube, que enfrentaria o time tocantinense, também emitiu nota de pesar.

“O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano.”

O Palmas Futebol e Regatas foi fundado em 1997 e disputa atualmente a série D do Campeonato Brasileiro.

