Polícia Homem é morto a tiros na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ainda não há pistas sobre as circunstâncias do crime, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações Foto: Reprodução Ainda não há pistas sobre as circunstâncias do crime, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem morreu após ser baleado em Canela, na Serra Gaúcha, por volta das 21h de sábado (23). A vítima tem 24 anos e foi encontrada na Rua Alfredo Fritz, no bairro Santa Marta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a comparecer no local e acabou atestando a morte do homem, que estava caído em via pública.

Ainda não há pistas sobre as circunstâncias do crime, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações. De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima não possuía ficha criminal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia