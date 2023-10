Mundo Guerra de Israel: ataques deixam mais de 1.000 mortos em Israel e 830 em Gaza

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Desde então, os ataques israelenses deixaram pelo menos 830 pessoas mortas e 4.250 feridas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A guerra entre Israel e Hamas já deixa pelo menos 1.830 mortos, segundo dados da Rádio do Exército de Israel e o Ministério da Saúde da Palestina.

A Rádio do Exército, operada pelas Forças de Defesa de Israel, disse, nesta terça-feira (10), que pelo menos 1.000 pessoas foram mortas após os ataques grupo radical islâmico Hamas no fim de semana.

Desde então, os ataques israelenses deixaram pelo menos 830 pessoas mortas e 4.250 feridas. Os dados são do Ministério da Saúde da Palestina, mas as interrupções na disponibilidade de internet estão afetando a atualização constante do número.

O Hamas atacou Israel de surpresa no sábado (07). Israel declarou formalmente guerra ao Hamas no domingo (08) e desde então tem atacado a faixa de Gaza com ataques aéreos.

