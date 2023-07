Geral Guerra na Ucrânia: Putin diz que a Rússia não rejeita negociações de paz

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também disse que não pode haver cessar-fogo enquanto o exército ucraniano estiver na ofensiva. (Foto: Divulgação)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que não rejeita a ideia de negociações de paz em relação à Ucrânia. Em fala após encontro com líderes africanos em São Petersburgo, na Rússia, Putin disse que as iniciativas africanas e chinesas podem servir como base para encontrar a paz.

No entanto, Putin também disse que não pode haver cessar-fogo enquanto o exército ucraniano estiver na ofensiva. Horas após a declaração de Putin, a Rússia disse que um ataque de drone ucraniano em Moscou danificou dois prédios de escritórios. Os voos foram brevemente suspensos no aeroporto de Vnukovo, a sudoeste do centro da cidade, e uma pessoa ficou ferida, segundo a agência de notícias estatal russa Tass.

Um ataque com drones em Moscou nesse domingo (30) danificou a fachada de dois prédios sem deixar feridos, afirmaram autoridades russas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que três drones ucranianos foram derrubados e que dois se chocaram a escritórios. Nas últimas 24 horas um total de 44 equipamentos do tipo foram interceptados, disse o ministério.

A Tass, agência estatal de notícias, afirmou que um guarda do prédio ficou ferido por estilhaços de vidro no ataque de Moscou, atribuindo a informação a uma pessoa não identificada dos serviços de emergência.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em uma gravação de vídeo que “gradualmente, a guerra está retornando ao território da Rússia — aos seus centros simbólicos e bases militares, e isso é um processo inevitável, natural e absolutamente justo”.

“Hoje é o 522° dia da chamada ‘Operação Militar Especial’, que a liderança russa pensou que duraria algumas semanas”, afirmou Zelensky que não assumiu abertamente a autoria do ataque desse domingo.

Uma testemunha ocular, que apenas deu seu primeiro nome como Liya, disse à agência de notícia Reuters que viu fogo e fumaça. “Ouvimos uma explosão e foi como uma onda, todos pularam”, disse ela. “Aí havia muita fumaça e não dava para ver nada. De cima, dava para ver fogo.”

O presidente Zelensky visitou nos últimos dias as forças especiais ucranianas perto de Bakhmut, a cidade onde alguns dos combates mais violentos da guerra estão ocorrendo.

As autoridades ucranianas disseram que as tropas de Kiev estão avançando gradualmente perto de Bakhmut, no leste, que as forças russas tomaram em maio.

Durante a noite, a cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, foi atingida por foguetes, matando uma pessoa e ferindo outras cinco, informou o Ministério do Interior do país.

O ministério disse no Telegram que um míssil russo atingiu uma instituição educacional na noite de sábado. A BBC não verificou esta informação.

Em outro lugar, duas pessoas morreram e outra ficou ferida depois que um míssil atingiu “uma área aberta” na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, no sábado, disse uma autoridade.

Anatoliy Kurtiev, secretário do conselho da cidade, disse que a onda de choque causada pelo “míssil inimigo” quebrou janelas de apartamentos e danificou uma instituição educacional e um supermercado. As informações são da BBC News.

