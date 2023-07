Geral Com a volta às aulas em Porto Alegre, EPTC entra em ação no entorno das escolas

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estudantes do Colégio Protásio Alves vão se vestir de anjos para orientar os pais e estudantes que atravessarem a rua. (Foto: Rodger Timm/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desta segunda-feira (31) até a próxima sexta-feira (4), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realiza ações de volta às aulas no entorno das escolas de Porto Alegre. A equipe da Escola Pública de Mobilidade estará em escolas que possuem convênio com a EPTC para trabalhar o tema da educação para o trânsito e passar orientações relacionadas ao uso da faixa de segurança, embarque e desembarque e cuidados nas travessias.

Além disso, as equipes de fiscalização vão intensificar a Operação Escola realizada diariamente, com o foco em organizar a travessia de pedestre, o embarque e desembarque de passageiros e o estacionamento correto de veículos particulares ou do transporte escolar.

As atividades iniciam-se nesta segunda-feira, às 7h, com uma ação em que estudantes do Colégio Protásio Alves (avenida Ipiranga, 1090) irão se vestir de anjos e, juntamente com os agentes da Escola de Mobilidade, conduzirão e orientarão os pais e estudantes que atravessarem a rua em direção à escola sobre a importância do uso da faixa de pedestre. A ação irá se repetir na escola às 12h30 durante a entrada dos alunos da tarde.

Mais de 40 mil alunos de 52 escolas municipais de Ensino Fundamental voltam às aulas nesta segunda-feira em Porto Alegre. Os estudantes do 1º ao 9º ano tiveram uma semana de recesso.

“Vamos para o segundo tempo do ano letivo, com muito ânimo para atingir os objetivos de qualificar a educação de Porto Alegre. Desejo um ótimo segundo semestre a todos os alunos, professores e funcionários da nossa potente rede municipal de ensino”, comentou o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

No turno da noite, serão retomadas as aulas do sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já as escolas de Educação Infantil retornarão as aulas nesta terça-feira (1°).

Rio Grande do Sul

As 2.349 escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul já estão preparadas para receber os mais de 765 mil alunos a partir desta segunda-feira (31). Com o tradicional acolhimento e as atividades lúdicas de boas-vindas à comunidade escolar, algumas instituições já contam com espaços revitalizados pelas verbas do Programa Lição de Casa e Agiliza Educação.

Entre as melhorias, para o segundo semestre, estão reformas elétricas, pinturas de fachadas, coberturas de quadras de esporte e construção de banheiros com acessibilidade. Devido ao ciclone extratropical, as escolas também receberam, durante o mês de junho, novos mobiliários completos – como armários, mesas e cadeiras, além de equipamentos tecnológicos para atividades pedagógicas. As informações são da prefeitura de Porto Alegre e do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/com-a-volta-as-aulas-em-porto-alegre-eptc-entra-em-acao-no-entorno-das-escolas/

Com a volta às aulas em Porto Alegre, EPTC entra em ação no entorno das escolas

2023-07-30