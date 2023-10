Jogos Pan-Americanos Guilherme Costa e revezamento 4x100m livre conquistam ouro no 1º dia de natação nos Jogos Pan-Americanos

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

"Fico feliz. Uma boa marca. A primeira competição da temporada, que só acaba nas Olimpíadas. É bom começar bem assim", declarou o nadador. (Foto: Satiro Sodré/CBDA)

No primeiro dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 na natação, nesse sábado (21), o Brasil já soma seis pódios: dois ouros, duas pratas e dois bronzes. Guilherme Costa, o Cachorrão, venceu os 400m livre masculino e o revezamento 4x100m livre também ficou com o ouro. Já Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto ficaram com prata e bronze nos 400m livre feminino. Léo de Deus garante a medalha de prata nos 200m borboleta e o revezamento 4x100m livre feminino terminou com o terceiro lugar do pódio.

Na disputa dos 400m livre masculino, medalha de ouro com direito a recorde pan-americano para Guilherme Costa, o Cachorrão, com 3min46s79. O venezuelano Alfonso Mestre ficou com a prata com 3min47s62 e o estadunidense James Plage levou o bronze com 3min50s74. O também brasileiro Alexander Steverink terminou com o quinto lugar em 3min53s77.

“Fico feliz. Uma boa marca. A primeira competição da temporada, que só acaba nas Olimpíadas. É bom começar bem assim. Eu tentei desgarrar no início da prova e não consegui. Dei uma segurada e sabia que nos últimos 50m eu conseguia. Meu foco é nos 400m livre, me vejo com chances de medalhas. O plano é esse”, declarou Guilherme Costa, que bateu o recorde com um corpo de diferença.

Pela sétima vez seguida, o Brasil também ficou no lugar mais alto do pódio com o revezamento 4x100m livre masculino com 3min13s51 (parciais de 48s41, 48s, 48s34, 48s76) no time formado por Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro. A prata ficou com os Estados Unidos com 3min14s22 e o bronze foi para o Canadá com 3min15s83.

“Um orgulho enorme ganhar mais um ouro para o Brasil, heptacampeão. Mantendo a tradição. Feito fantástico para o país”, celebrou Marcelo Chierighini.

Leonardo de Deus ficou com a prata na prova dos 200m borboleta com o tempo de 1min57s25. O brasileiro não conseguiu ser o tetracampeão da prova, mas garantiu a presença em todos os últimos quatro pódios. O vencedor foi Mason Laur, dos Estados Unidos, com 1min56s44, já o compatriota Jack Dahlgren ficou com o bronze com 1min57s53. Outro brasileiro na disputa, Luiz Altamir terminou em oitavo com 2min01s27.

As brasileiras Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto, com os tempos 4min06s68 e 4min06s88, levaram a prata e o bronze na prova dos 400m livre feminino. Além disso, elas também nadaram abaixo do índice olímpico. A estadunidense Paige Madden ficou com o ouro em sua melhor marca de 4min06s45.

Outro bronze conquistado pelo Brasil aconteceu com o revezamento 4x100m livre feminino. A equipe que teve Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo, na sequência, terminou com o tempo total de 3min39s94 (parciais de 54s67, 54s08, 55s4 e 55s8). O ouro ficou com o Canadá, que fechou em 3min37s75 e a prata para os Estados Unidos com 3min38s42.

Os outros resultados do Brasil nas finais foram: Jhennifer Conceição terminou em sétimo na prova dos 100m peito feminino. João Luiz Júnior foi quinto e Rafael Windmuller sétimo nos 100m peito masculino.

