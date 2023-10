Jogos Pan-Americanos Tenista Laura Pigossi vai à final no Pan e garante vaga para a Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Brasileira venceu a argentina Julia Riera nas semifinais dos Jogos de Santiago.(Foto: Wander Roberto/COB)

Laura Pigossi conquistou vaga para a Olimpíada de Paris 2024 após vencer a argentina Julia Riera na semifinal do tênis nos Jogos Pan-Americanos 2023. A partida foi dura, mas a brasileira conseguiu a vitória de virada por 2 a 1 com as parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 [5]. Thiago Heide e Gustavo Monteiro perderam suas semifinais e brigam pelo bronze.

Em mais de três horas de partida, a brasileira conseguiu dar o seu melhor e além de avançar para a final, garantiu sua participação nos Jogos Olímpicos do ano que vem. A argentina venceu o primeiro set por 6 a 4, mas Laura conseguiu se recuperar, vencendo o segundo set, também por 6 a 4. O terceiro set foi desafiador para as duas atletas, mas terminou com a brasileira vencendo por 7 a 6.

Na outra semifinal, a argentina Lourdes Carle ganhou da canadense Rebecca Marino por 2 sets a 0 e será a adversária de Laura na final. Apesar da medalha garantida, o objetivo é mais uma medalha de Ouro para o Brasil.

Laura Pigossi conquistou a primeira vaga no tênis para Paris 2024 e volta às Olimpíadas.

Duplas

Na disputa em duplas, as brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistaram a medalha de ouro na partida mais suada da competição, contra as colombianas Fernanda Herazo e Paulina Perez, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.

No primeiro set, as brasileiras chegaram a três games de vantagem, fazendo 5 a 3. Mas as colombianas correram atrás na disputa e empataram. Com jogadas impressionantes, Laura mostrou reação e fez as adversárias se atrapalharem, garantindo o primeiro passo rumo ao ouro, ao lado de Luisa.

De volta à quadra, o jogo ficou empatado em 2 games para cada lado. Mesmo embaixo de uma leve chuva, as brasileiras deram uma guinada a partir do quinto game e não deram chance às colombianas, mantendo a liderança na segunda metade do jogo, até fecharem a vitória em 6 a 3.

