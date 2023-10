Jogos Pan-Americanos Judoca Rafaela Silva fatura o ouro nos Jogos Pan-Americanos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Rafaela é a primeira judoca brasileira campeã olímpica, mundial e pan-americana. (Foto: Wander Roberto/COB)

Aquele ouro perdido estava engasgado. Rafaela Silva foi a Santiago (Chile) com a missão de buscar a medalha que ficou pelo caminho há quatro anos, quando perdeu o título em Lima ao ser punida por doping. A vontade era tanta que não abriu espaço para outro resultado.

Nesse sábado (28), fez um caminho perfeito para garantir o ouro na categoria até 57kg ao bater a argentina Candela Brisa Gomez na decisão. Era a medalha que faltava à judoca, campeã olímpica e bicampeã mundial. É a primeira judoca a somar conquistas nas três competições.

Medalhas

O sábado foi de medalhas para o Brasil em todas as categorias do dia. Alexia Nascimento, Michel Augusto e Larissa Pimeira conquistaram os primeiros ouros para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Os três venceram as finais nas categorias até 48kg, até 60kg e até 52kg e subiram ao alto do pódio no Chile. Amanda Lima, também na categoria até 48kg, levou o bronze. Na categoria até 66kg, Willian Lima venceu o peruano Juan Postirgos e também conquistou o bronze.

Para chegar à final, Rafaela Silva venceu a panamenha Kristine Jimenez na estreia por ippon. Na semifinal, bateu a colombiana Maria Giraldo da mesma forma. O ouro também veio de forma rápida. Logo no início da luta contra Candela Brisa Gomez, conseguiu um Wazari. Pouco depois, garantiu a vitória com mais um Wazari.

“Foi isso que vim buscar. Estou muito satisfeita. Todo minha vida, minha luta sempre foi essa. Foi minha quarta edição dos Jogos. Sempre bati na trave, tive o ouro retirado. Hoje finalmente saiu. Saio muito satisfeita. É um dever cumprido. Vim só com um objetivo. Não paramos por aqui. Já voltamos para o próximo ano, porque queremos Paris 2024.”

Alexia Nascimento

Alexia foi a primeira a subir ao tatame para buscar o ouro. Para chegar à final, começou seu caminho com um ippon contra a venezuelana Maria Ginmenez. Na sequência, passou por Ingrid Keisy, da Argentina, nas quartas de final. Nas semifinais, sofreu, mas bateu a colombiana Erika Arias. Na decisão, garantiu o ouro ao finalizar a mexicana. Na mesma categoria, Amanda Lima ficou com o bronze ao vencer a chilena Mary Dree por estrangulamento.

“Estou muito feliz, mas ainda estou raciocinando. Fui a primeira pessoa a garantir a medalha de ouro no judô. Então, estou muito honrada, muito feliz. Foi um processo muito longo para entrar até aqui”, disse Alexia.

Michel Augusto

Na categoria até 60kg, Michel, de apenas 18 anos, chegou à final depois de uma campanha perfeita. Ele venceu Javier Moreno, de El Salvador, na estreia. Na semifinal, bateu Sebastian Sancho na semifinal para garantir o lugar na decisão. Na decisão contra Johan Rojas, teve dificuldades no início e levou duas punições. Ele, porém, manteve a calma e forçou o Golden Score. O colombiano, então, sofreu três punições, dando a vitória ao brasileiro.

“Esse Pan foi muito importante para mim. Era importante no processo de classificação para as Olimpíadas. Foram lutas bem duras. Dei o melhor de mim. Na final, comecei perdendo, mas consegui virar e fui campeão”, disse Michel.

Larissa Pimenta

Para chegar à final na categoria até 52kg, Larissa Pimenta acumulou ippons. Nas quartas de final, a brasileira passou pela chilena Judith Jaques. Na sequência, passou por Angelica Delgado. Na disputa pelo ouro, teve um duelo duro contra a mexicana Paulina Martinez. A rival, porém, levou três punições, e Larissa garantiu o seu segundo título pan-americano – já havia sido campeã em Lima.

“É a minha segunda medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Estou muito feliz. Imaginei que ela fosse vir de um jeito diferente, lutei contra ela há menos de um mês. Foi um jogo mental. Mas foquei o que está dentro de mim. Só queria esbanjar isso.”

2023-10-28