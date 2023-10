Jogos Pan-Americanos Brasil perde na final, mas leva medalha inédita no beisebol no Pan 2023

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Medalha de prata foi a primeira conquistada pelo Brasil na modalidade. (Foto: Miriam Jeske/COB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sensação dos Jogos Pan-Americanos de 2023, a a seleção brasileira de beisebol perdeu a final para a Colômbia, por 9 a 1, nesse sábado (28), em Santiago, no Chile. O Brasil, porém, ficou com a inédita medalha de prata, a primeira da história do país na modalidade. O México, algoz do Panamá, levou o bronze.

A Colômbia teve uma atuação dominante. Foi a responsável por abrir o placar, levou o empate em 1 a 1, mas o Brasil não conseguiu emparelhar. Os colombianos pontuaram seguidamente até fechar o marcador em 9 a 1.

Embora tenha perdido o ouro, a seleção brasileira fez uma campanha marcante na capital chilena. O Brasil iniciou sua trajetória no Pan com uma vitória sobre a Venezuela, a quarta melhor seleção do mundo na modalidade, por 3 a 1. Em seguida, bateu Colômbia, de virada (8 a 7), após 3h30 de duelo, e Cuba, por 4 a 2. Classificado para a fase final, o Brasil superou o Panamá (5 a 3) e, mesmo perdendo para o México (5 a 1), carimbou vaga na decisão. O reencontro com os colombianos, no entanto, foi amargo.

O Brasil não disputava uma edição do Pan desde 2007, no Rio de Janeiro, quando o país-sede tem vaga assegurada em todas as modalidades. Antes do Pan 2023, a seleção brasileira amargava 34 derrotas e seis vitórias em Jogos Pan-Americanos e, embora tenha perdido a disputa do ouro, superou adversários de peso até a decisão, como Venezuela, Cuba e a própria Colômbia, ainda na fase de grupos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Jogos Pan-Americanos

https://www.osul.com.br/brasil-perde-na-final-mas-leva-medalha-inedita-no-beisebol-no-pan-2023/

Brasil perde na final, mas leva medalha inédita no beisebol no Pan 2023

2023-10-28