Haaland é eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Atacante norueguês de 22 anos marcou 36 gols em 35 jogos na atual temporada do campeonato. (Foto: Divulgação)

O atacante Erling Haaland foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League nesse sábado (27). Aos 22 anos, o fenômeno norueguês foi fundamental na conquista do tricampeonato inglês pelo Manchester City.

Haaland, marcou 36 gols em 35 jogos nesta temporada – a sua primeira no futebol inglês –, quebrando o recorde anterior de 34 em uma única campanha da Premier League compartilhada por Andy Cole e Alan Shearer, que permaneceu por quase três décadas.

O norueguês foi eleito o Jogador da Temporada pelo público, pelos capitães dos 20 clubes da Premier League e por um painel de especialistas em futebol. Ele também levou o prêmio de melhor jogador jovem (menos de 23 anos) da temporada. Nunca nenhum jogador tinha levado os dois prêmios numa mesma temporada.

“Orgulhoso por me tornar o primeiro jogador de futebol a ganhar o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador Jovem da Temporada da Premier League. Obrigado à minha família, torcedores, companheiros de equipe e toda a comissão técnica por isso”, escreveu Haaland nas redes sociais.

Os jogadores do City já ganharam o prêmio por quatro temporadas consecutivas, com Kevin De Bruyne levando a honra em 2019/20 e 2021/22 e Ruben Dias em 2020/21.

Haaland superou na eleição o companheiro de time De Bruyne, a dupla Bukayo Saka e Martin Odegaard (ambos do Arsenal), Marcus Rashford, do Manchester United, Harry Kane, do Tottenham, e o lateral Kieran Trippier, do Newcastle.

O atleta também foi nomeado o Jogador de Futebol do Ano da Associação de Escritores de Futebol, após obter um recorde de 82% dos votos. Ele terá a chance de aumentar sua artilharia na Premier League no domingo, quando o City visita o Brentford para o último jogo da temporada.

