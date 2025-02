Mundo Helicóptero de acidente nos Estados Unidos voava fora do trajeto permitido

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Choque de helicóptero com avião da American Airlines deixou 67 mortos. (Foto: Getty Images)

O helicóptero militar que colidiu com um avião da American Airlines na noite de quarta-feira, dia 29 de janeiro, deixando 67 mortos, voou mais alto do que o permitido e fora de sua trajetória aprovada no momento do acidente, de acordo com o jornal americano The New York Times. Segundo quatro pessoas informadas sobre o assunto que conversaram com o jornal, o helicóptero deveria estar voando em um outro local e em uma altura mais baixa enquanto atravessava o movimentado espaço aéreo do Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Antes que um helicóptero possa entrar em qualquer espaço aéreo comercial movimentado, ele deve obter a aprovação de um controlador de tráfego aéreo. Nesse caso, o piloto do helicóptero pediu permissão ao controlador de tráfego aéreo para usar uma rota específica e pré-determinada que permite aos helicópteros voar a não mais de 200 pés e que contorna a margem leste do rio Potomac, local que não faria o helicóptero colidir com o avião da American Airlines.

A rota solicitada – conhecida como Rota 4 – seguiu um caminho especificamente traçado, já conhecido do controlador de tráfego aéreo e do piloto do helicóptero. O piloto do helicóptero confirmou a visão visual do avião da American Airlines e o controlador de tráfego aéreo instruiu o piloto do helicóptero a seguir a rota e ir atrás do avião.

Rota

Mas o piloto do helicóptero não seguiu a rota pretendida, disseram pessoas informadas sobre o assunto. Em vez disso, o helicóptero estava acima de 300 pés, não abaixo de 200 pés, e estava a pelo menos 800 metros da rota aprovada quando colidiu com o avião.

Um alto oficial do Exército pediu cautela ao fazer qualquer avaliação até que a caixa preta do helicóptero pudesse ser recuperada e analisada, juntamente com outros dados forenses.

O funcionário, que falou sob condição de anonimato devido à investigação em andamento, apontou que os pilotos do helicóptero já haviam voado nesta rota antes e estavam bem cientes das restrições de altitude e do corredor aéreo apertado onde foram autorizados a voar perto do aeroporto.

Trafego aéreo

As funções de lidar com o controle de tráfego aéreo de helicópteros e aviões no Aeroporto Nacional Reagan na noite de quarta foram combinadas antes do acidente entre um helicóptero militar e um avião da American Airlines, segundo uma fonte do The New York Times e um relatório interno da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Apenas um controlador de tráfego aéreo ficou com essa dupla função. Normalmente, as tarefas de manejo do tráfego de helicópteros e gerenciamento dos aviões são divididas das 10h às 21h30. no aeroporto, de acordo com o relatório preliminar. Depois das 21h30, os horários normalmente são combinados, quando o trânsito diminui.

Mas um supervisor de controle de tráfego aéreo combinou essas funções antes das 21h30 e permitiu que um controlador de tráfego aéreo saísse mais cedo, de acordo com a pessoa informada.

Essa configuração de funcionários “não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego”, de acordo com o relatório preliminar da Administração Federal de Aviação. Fica a critério do supervisor combinar as funções, de acordo com o relatório. Não ficou claro por que o supervisor decidiu fazer isso na noite de quarta-feira.

