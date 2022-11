Geral Henrique Meirelles nega ter sido convidado para Ministério da Fazenda de Lula: “Esta conversa ainda não aconteceu”

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer, Henrique Meirelles tem boa relação com o presidente eleito. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer, Henrique Meirelles disse ao portal de notícias UOL que não recebeu convite para voltar ao cargo no próximo governo Lula (PT). As especulações sobre seu nome para liderar a equipe econômica do petista têm crescido nas últimas semanas.

Na manhã de quinta-feira (3), o site Antagonista havia informado que Meirelles foi convidado por Lula para ocupar a Fazenda, que aceitou o cargo e colocou condicionantes, como indicar os presidentes de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. “Esta notícia não procede”, disse Meirelles ao UOL. “Esta conversa ainda não aconteceu.”

Meirelles tem boa relação com o presidente eleito. O economista presidiu o Banco Central durante os dois governos de Lula, entre 2003 e 2010. Durante a campanha, Meirelles anunciou publicamente apoio ao petista e ajudou a formar o que a equipe batizou de “frente ampla” contra Jair Bolsonaro (PL).

Equipe de transição

Em outra frente, parte da equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva faz a inspeção do local onde irá ocorrer o processo em Brasília nesta sexta-feira (4). O grupo está vistoriando o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), estrutura colocada à disposição pelo governo Jair Bolsonaro, para avaliar possíveis alterações para a ocupação física de espaços.

Pela manhã, foram ao local a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o coordenador do programa de governo da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Aloizio Mercadante, e o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Os trabalhos da equipe de transição devem ser iniciados no CCBB na segunda-feira. O governo eleito deve indicar 50 nomes para avaliar as contas e os programas do atual governo, além de debater a viabilidade de promessas de campanha. O coordenador dos trabalhos será o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que na quinta-feira foi ao Palácio do Planalto conversar sobre o assunto com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-AL).

“Fomos recebidos aqui pelo vice-presidente do banco, também pela equipe do Banco do Brasil. Viemos olhar as instalações, onde vamos colocar a equipe de transição. Já nos disponibilizaram o segundo andar daqui. Já estão finalizando (as instalações) com equipamento, com mesas. Tem também o primeiro andar, que nós vamos precisar. Embora sejam 50 nomes, como Alckmin já falou, vamos ter muitos que não necessariamente serão nomeados, mas serão voluntários. Estamos trabalhando com a ideia de, a partir de segunda-feira, ocupar o espaço. Não com a equipe toda, mas pelo menos com a equipe de administração, que vai fazer essa parte de apoio”, disse Gleisi Hoffmann.

Na segunda-feira, os nomes indicados para compor o grupo da transição deve ser chancelados por Lula. Ele estará em Brasília para uma rodada de conversas, inclusive com integrantes do Congresso e do Poder Judiciário.

