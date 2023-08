Dicas de O Sul Histórias reais de mulheres que venceram na vida por meio da arte de costurar são contadas no livro “Moda Alegre”

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

A obra será lançada no dia 5 de setembro, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre Foto: Divulgação A obra será lançada no dia 5 de setembro, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dar voz a 20 mulheres de diferentes comunidades carentes de Porto Alegre que por meio da costura estavam determinadas a vencer. Este é o foco do livro “Moda Alegre”, resultado do programa de mesmo nome lançado oficialmente em 2019 por sua idealizadora e CEO, a advogada e empreendedora social Tainá Vidal, juntamente com as diretoras do Programa Trilhas, Sirley Carvalho, Denise Souza Costa e Cimara Schaiben.

As histórias de cada uma delas, integrantes desse universo, são contadas por capítulos nas 272 páginas da publicação, que tem a chancela da Editora Leader, pioneira na busca pela igualdade de gênero.

“No livro Moda Alegre, podemos mostrar para outras mulheres em diversas localidades do País a sua potência e possibilidade de pensar o empreendedorismo, mudando suas realidades e de suas comunidades”, enfatiza Tainá, ex-primeira-dama de Porto Alegre.

Na obra, são apresentadas as trajetórias dessas guerreiras, que têm a coragem e a inspiração em seu DNA, características fundamentais para quem deseja empreender seja no ramo que for. Suas histórias de superação contadas pela arte de costurar e pelo empreendedorismo são abordadas como “cases” reais, demostrando como foi possível conquistarem espaço e efetiva participação no mercado de trabalho. O exemplar traz o caminho percorrido de uma por uma, expondo seus percalços, desafios e preconceitos, bem como as diferentes estratégias que tiveram de aprender e colocar em prática para alavancar seus negócios.

A obra estará à disposição na livraria Cultura pelo valor de R$ 79,90 ou pelos QR Codes das coautoras, que podem ser acessados diretamente em suas redes sociais, neste caso, com percentual de 15% revertido para elas. É possível ainda solicitar o livro pelo “@modaalegre”. As instituições públicas e privadas que quiserem adquirir os livros do projeto Moda Alegre podem comprar por lotes. A venda é diretamente pelo e-mail modaalegrepoa@gmail.com.

A edição conta também com embaixadoras, que investiram financeiramente, dando aulas, interagindo e possibilitando que a publicação se tornasse realidade, além de empresas patrocinadoras ou apoiadoras que acreditaram na firmeza dessas e de tantas outras representantes do sexo feminino que virão, de vencer na vida e se tornarem capacitadas, donas de seus próprios negócios e multiplicadoras. “Trabalhar em prol do empreendedorismo feminino é acreditar na força das mulheres, que por meio dessa oportunidade contribuem para suas comunidades e para a economia do País. É uma iniciativa que tem o poder de nos surpreender a cada dia, tendo sempre algo novo a ser desenvolvido”, evidencia Sirley Carvalho.

O livro será lançado no dia 5 de setembro, a parir das 17h, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

