Política “Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui”, diz Lula em evento que marca o 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Lula reafirmou que os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 serão punidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parafraseou o título do filme do filme de Walter Salles: “Ainda estou aqui” em seu discurso em defesa da democracia, durante programação que marca dois anos dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 nesta quarta-feira (08).

“Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivo e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023”, afirmou. “Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça”, prosseguiu o presidente.

Lula reafirmou que os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 serão punidos, inclusive os suspeitos de um plano para matar o petista, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes.

“Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativas de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, vice-presidente da República e do presidente do tribunal superior eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência”, disse Lula.

Alexandre de Moraes

O presidente Lula brincou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em razão do apelido pelo qual o magistrado é chamado por populares: “Xandão”.

O momento de descontração ocorreu no início do discurso do presidente Lula em evento que marca os dois anos dos atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator de inquéritos relacionados aos ataques contra a democracia, compareceu à cerimônia no Palácio do Planalto.

No ato, Lula disse que tem 79 anos de idade e que nunca tinha visto um ministro da Suprema Corte que tivesse sido apelidado pelo povo. “Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão. Desse apelido você nunca mais vai se livrar. Ninguém vai parar de te chamar de Xandão”, brincou Lula.

