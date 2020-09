Geral Homem acusado de ser falso advogado e de aplicar golpe da aposentadoria em idosos é preso no Rio

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Gabriel Brum tem uma extensa ficha criminal, iniciada em 2006. (Foto: Facebook/Reprodução)

Um falso advogado foi preso por policiais da 21ª DP (Bonsucesso) acusado de dar golpes em idosos para conseguir a aposentadoria para eles. Gabriel Brum, de 39 anos, foi encontrado na casa de sua mulher, na Avenida Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por estelionato, decorrente de uma condenação a uma pena de um ano – a sentença foi dada em janeiro de 2020.

A prisão ocorreu no último dia 14. De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP, Gabriel tem uma extensa ficha criminal, iniciada em 2006. A maioria das anotações é por dar golpes. Segundo o delegado, foram mais de 20 casos.

Na 21ª DP, Gabriel foi indiciado em três inquéritos por crimes de estelionato cometidos entre 2014 e 2015. As vítimas pagaram entre R$ 8 mil e R$ 15 mil.

“Finalizamos os inquéritos. Eu os relatei e o indiciei e encaminhei para a Justiça. Ele pega períodos e trabalha numa área. Nesse período, ele trabalhou, entre aspas, em Bonsucesso. Fingiu que tinha um escritório no bairro e atuou por ali. Três vítimas apareceram. Eu tenho certeza que, depois da divulgação, devem aparecer outras vítimas. E outros casos são em outras áreas. Tem na Penha (Zona Norte), Campo Grande (Zona Oeste)… Tem diversas áreas que ele vinha atuando dependendo do período que se olhe na ficha criminal dele”, disse o delegado Hilton Alonso.

Em depoimento na 21ª DP, as vítimas alegam que conheceram Gabriel por intermédio de outras pessoas – ele era apresentado como um advogado que atuava no ramo previdenciário. O acusado tinha cartões no qual anunciava a falsa profissão e fazia contratos de honorários e recibos dos pagamentos por meio da empresa MG Assessoria Jurídica.

Advogado de defesa virou vítima

Alonso explicou que, para dar maior credibilidade a suas farsas, Gabriel incluía nos contratos que firmava o nome de um verdadeiro advogado. O acusado conheceu o profissional quando o contratou para atuar em sua defesa em outros casos de estelionato cometidos. O delegado disse ainda que esse advogado não teve contato com as vítimas até começar a ser chamado para responder por processos disciplinares na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abertos pelas pessoas que caíam nos golpes.

“Isso fez com que esse advogado também virasse vítima do estelionatário”, destacou Hilton Alonso.

Nos depoimentos na delegacia de Bonsucesso, as vítimas contaram que contrataram Gabriel para conseguir a aposentadoria. Mas, após os pagamentos, elas não conseguiam mais localizar o falso advogado e, quando iam ao INSS, descobriam que não deram entrada em nenhum processo. As informações são do jornal O Globo.

