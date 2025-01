Rio Grande do Sul Homem é preso após atropelar cavalo e desferir golpes de facão em tentativa de homicídio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

O caso aconteceu na última sexta-feira e é tratado como tentativa de homicídio. Foto: Reprodução

Um homem foi preso nesta segunda-feira (6) o suspeito de atropelar e agredir um homem em posto de gasolina no município de Vista Alegre, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

O suspeito se apresentou à Polícia Civil na companhia de um advogado e relatou que o crime foi motivado após sua esposa ser agredida pelo homem. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver um carro vermelho acelerando em direção a um homem que estava montado em um cavalo. O caso aconteceu na última sexta-feira (3) e é tratado como tentativa de homicídio.

Ao atingir o animal e a vítima, o agressor desce do carro com um facão e começa a desferir golpes no braço e na cabeça do homem que já está caído no chão. Conforme as autoridades, a vítima sofreu lesões nos braços e na cabeça, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O cavalo sofreu uma pequena lesão, mas passa bem.

