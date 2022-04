Rio Grande do Sul Homem é preso em flagrante após estrangular a noiva em rua de Santa Maria

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Luanne Garcez da Silva, 27 anos, cursava Pedagogia na UFSM. (Foto: Reprodução)

Tomados por um sentimento de tristeza e revolta, familiares e amigos acompanharam nesta segunda-feira (11) o sepultamento do corpo da recepcionista e universitária Luanne Garcez Silva, 27 anos, no cemitério da cidade gaúcha de Itaara (Região Central). Ela foi estrangulada pelo noivo, preso em flagrante no local do crime – uma rua de Santa Maria – na madrugada de domingo.

O homem, de 26 anos, confessou a autoria do feminicídio. Conforme a Brigada Militar (BM), moradores do bairro Itararé acionaram a corporação após a mulher gritar por socorro enquanto sofria tentativa de esganadura. Quando os policiais chegaram ao local, o agressor tentava reanimar a noiva caída ao lado de seu carro, um Volkswagen Fox.

Transtornado e em quadro de aparente confusão mental, o suspeito foi contido pelos policiais e assumiu a autoria do ataque, enquanto uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de dirigia ao local do incidente – assim que chegou, a equipe médica acabou constando que a vítima já estava sem vida.

Informações preliminares apontam que o crime foi cometido durante uma crise de ciúmes do noivo, após um jantar em comemoração ao aniversário de um parente de Luanne, aluna de Pedagogia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). “Ele vinha insistindo na ideia de que estava sendo traído”, confidenciou uma fonte próxima.

O casal (que havia trocado alianças havia menos de um mês, após um namoro iniciado em janeiro) deixou o evento no carro dela. Essa acabou sendo a última vez em que a estudante foi vista com vida pelos pais e as duas irmãs.

Investigação

Após interrogatório, o assassino foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil. Trata-se da primeira ocorrência de feminicídio registrada na cidade desde o começo do ano.

(Marcello Campos)

