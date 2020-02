Últimas Homem encontra rocha do início do sistema solar no seu quintal

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O meteorito contém esferas de 0,05 a 1 milímetro. (Foto: Reprodução)

Os cientistas divulgaram sua análise inicial de um meteorito que caiu sobre a Europa em setembro do ano passado. Eles relatam que a rocha, o remanescente de um bólide diurno que impactou a Terra com uma energia de 0,48 quilotons de TNT (em torno desse valor), é um condrito carbonáceo – o tipo de meteoro que contém material do início do sistema solar.

Em 12 de setembro de 2019, mais de 500 pessoas na Holanda, Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Reino Unido relataram ter visto um flash de luz no céu em plena luz do dia. No dia seguinte, um homem chamado Erik Due-Hansen, em Flensburg, na Alemanha, tropeçou em um pedaço de meteorito liso e preto de 24,5 gramas no gramado na frente da sua casa e procurou as autoridades, que levaram a pedra ao Institut für Planetologie da Universidade de Münster, na Alemanha, onde o professor Addi Bischoff e o aluno de doutorado Markus Patzek analisaram o material, agora apelidado de Flensburg.

A análise do exame de microscopia eletrônica da dupla revelou que o meteorito contém esferas de 0,05 a 1 milímetro, chamadas côndrulos, com níveis abundantes de minerais chamados filossilicatos e carbonatos minerais, que requerem água para formar. Eles classificaram o meteorito como um condrito carbonáceo – um tipo de rocha antiga que poderia ser composta do mesmo material que os planetesimais que formavam e forneciam água para a Terra primitiva.

Achados como esses são emocionantes por várias razões. Eles representam apenas 3% dos meteoritos encontrados na Terra, mas estão entre os mais importantes para os cientistas, pois contêm um registro do material que poderia ter existido no sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Talvez, o condrito carbonáceo mais famoso seja o meteorito Murchison, que pesa 70 quilos, que contém moléculas surpreendentes como aminoácidos e açúcares.

Os cientistas podem combinar informações desses condritos carbonáceos com observações coletadas das rochas no espaço sideral. Quando a sonda MASCOT da Hayabusa2 caiu em um buraco no asteroide Ryugu, suas câmeras revelaram que a superfície desse corpo parecia muito com um condrito carbonáceo. Rochas como o asteroide Flensburg provavelmente se pareciam com asteroides como Ryugu antes de entrar da atmosfera da Terra, embora sejam necessárias mais pesquisas para compreender totalmente a ligação entre meteoritos na Terra e os tipos de corpos planetários que os produziram.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Últimas

Deixe seu comentário