Mundo Mais 450 passageiros deixam o navio de cruzeiro em quarentena no Japão devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A infecção pelo coronavírus foi confirmada em mais de 630 passageiros e membros da tripulação Foto: Reprodução A infecção pelo coronavírus foi confirmada em mais de 630 passageiros e membros da tripulação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um terceiro grupo de passageiros do navio de cruzeiro Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, perto de Tóquio, no Japão, devido ao coronavírus, desembarcou nesta sexta-feira (21). Cerca de 450 pessoas deixaram a embarcação.

A infecção pelo coronavírus foi confirmada em 634 passageiros e membros da tripulação do navio. O Ministério da Saúde do Japão afirmou que as pessoas que testaram negativo para o vírus e não apresentaram sintomas têm permissão para desembarcar desde quarta-feira (19), depois de um período de quarentena de 14 dias.

Na quarta, 443 pessoas desembarcaram e, na quinta (20), outras 274. Funcionários do ministério solicitaram que seja verificado o seu estado de saúde durante duas semanas e que elas evitem sair, a menos que seja absolutamente necessário. Elas também devem permanecer distantes de escolas ou locais de trabalho caso desenvolvam sintomas da infecção, como febre e tosse contínua.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário