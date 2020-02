Mundo O coronavírus já matou quase 2.300 pessoas na China

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Wuhan, capital da província de Hubei, registra a maior parte das mortes Foto: Reprodução Wuhan, capital da província de Hubei, registra a maior parte das mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As autoridades de saúde da China anunciaram nesta sexta-feira (21) que foram registradas mais 115 mortes na província de Hubei, elevando para 2.236 o número total de óbitos no país provocados pela epidemia do novo coronavírus.

A maior parte das mortes na China foi registrada na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei e epicentro da doença. Além disso, a Comissão de Saúde de Hubei relatou 411 novos casos de infecção nessa província, incluindo 319 em Wuhan.

Cerca de 75 mil pessoas foram infectadas pela Covid-19 na China continental e centenas em mais de 25 países. As autoridades chinesas informaram na quinta-feira (20) que o método de contagem de portadores do novo coronavírus mudou novamente e agora incluirá apenas os diagnósticos obtidos através de testes de laboratório.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário