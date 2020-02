Rio Grande do Sul Incêndio destrói sete ônibus de empresa de turismo em Canoas

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O Corpo de Bombeiros levou quase duas horas para controlar as chamas Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros levou quase duas horas para controlar as chamas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sete ônibus da JBL Turismo foram destruídos por um incêndio que atingiu a garagem da empresa, às margens da BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de quinta-feira (20).

Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo por volta das 22h30min, duas horas após o começo das chamas. Cinco caminhões da corporação foram enviados ao local.

Ninguém ficou ferido. O incêndio provocou lentidão no trânsito na região. As causas do fogo estão sendo investigadas.

