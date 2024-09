Polícia Homem flagrado filmando partes íntimas de mulheres é impedido de se rematricular em faculdade

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Aluna de centro universitário de Suzano denuncia importunação sexual no banheiro do local. (Foto: Reprodução de vídeo)

O homem de 26 anos que foi preso em flagrante por importunação sexual em um centro universitário de Suzano, na Grande São Paulo, teve a rematrícula negada. A informação foi divulgada pela instituição informou nessa terça-feira (10). O caso aconteceu no dia 20 de agosto e, segundo a Polícia, o suspeito estava no banheiro feminino filmando as partes íntimas das mulheres que estavam dentro das cabines.

De acordo com o Unipiaget, o processo disciplinar que apurou o envolvimento do aluno na ocorrência chegou à conclusão que a rematrícula não seria permitida. A medida também impede o estudante de se matricular em qualquer outro curso oferecido pela instituição.

“A decisão foi baseada na deliberação da Comissão Disciplinar Extraordinária, instituída em 21 de agosto de 2024. O processo foi conduzido de acordo com os princípios de ampla defesa e contraditório, incluindo a análise de depoimentos, testemunhas e gravações das câmeras de segurança internas do campus. Com base na avaliação das provas a comissão recomendou por unanimidade a expulsão do aluno. Uma vez que o aluno voluntariamente havia trancado sua matrícula, o UniPiaget aplicou a cláusula 13, inciso VI, alínea a, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que permite a instituição recusar a rematrícula em casos de sindicância interna ou quando a permanência do aluno for considerada prejudicial à coletividade acadêmica”, explicou a nota do centro universitário.

Após a prisão, o aluno passou por audiência de custódia. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) afirma que o processo tramita sob segredo de justiça.

Entenda o caso

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma mulher, de 27 anos, usava o banheiro da faculdade quando viu que alguém a filmava com a câmera do celular. Em depoimento à polícia, a vítima disse que o suspeito, ao perceber que ela olhava para a câmera, se escondeu, mas logo colocou o celular novamente.

Ainda durante o depoimento, a vítima disse que, quando saiu da cabine que estava, percebeu que o homem tinha entrado na cabine ao lado.

Ela saiu do local e pediu para outra aluna ficar observando enquanto pedia ajuda. Essa outra estudante viu o suspeito sair do banheiro feminino e entrar no masculino. A vítima chamou a polícia.

Segundo a polícia, outra estudante contou que chegou atrasada para a aula e foi ao banheiro. Ela viu que tinha um homem no local e, com medo, saiu.

Mais tarde, ela foi ao banheiro mais uma vez e ouviu uma mulher contando que viu um homem dentro do local. À polícia, ela disse que viu o suspeito sendo retirado do banheiro masculino e constatou que era o mesmo homem que tinha visto.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. As informações são do G1.

