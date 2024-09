Polícia Suspeito de burlar código Imei de celulares é preso com mais de 140 telefones roubados em São Paulo

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Homem é preso com mais de 140 celulares roubados em Limeira (SP). (Foto: Polícia Militar/Reprodução)

Um homem foi preso com mais de 140 telefones celulares roubados em Limeira (SP), nessa terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito confessou que os aparelhos eram produto de ação criminosa. Ele informou à PM que compra os celulares roubados de uma pessoa e acerta essas aquisições pelo aplicativo. Segundo registro da polícia, ele seria o responsável por modificar os código de identidade internacional de equipamento móvel (IMEI) e peças dos aparelhos para burlar a fiscalização e apreensão dos produtos.

Ainda conforme a PM, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de furto a um carro no bairro Castelar, em Limeira. Um homem com as mesmas características descritas para o suspeito do crime foi abordado pela polícia e, com ele, foram apreendidos oito celulares dentro de uma mochila.

À polícia, o rapaz confessou que um dos aparelhos era roubado e, segundo a PM, disse ainda que havia mais celulares no apartamento onde mora. No imóvel, as equipes encontraram mais de 140 telefones, 12 relógios, seis HDs de computadores, cinco câmeras fotográficas e mais itens para desmontagem de celular.

O criminosos foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Devolução de celulares

A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) devolveu em junho desta ano, 400 aparelhos celulares provenientes de furtos e roubos ocorridos no Estado.

Os convocados deveriam portar o documento de identificação pessoal, nota fiscal e/ou caixa do aparelho celular.

A restituição por terceiros só foi permitida com procuração específica registrada em cartório, que conste o número do IMEI e o modelo do aparelho celular.

A estratégia piauiense de devolução de celulares vai integrar o sistema “Celular Seguro”, do Ministério da Justiça.

“Reforçamos a importância de que as vítimas de furto ou roubo de celular registrem o Boletim de Ocorrência (BO), através do site da Delegacia Virtual ou em qualquer outra delegacia, informando o número do IMEI do celular para caso sejam recuperados, posteriormente, os devidos proprietários sejam localizados”, finalizou Zanatta.

Celular seguro

O programa Celular Seguro possibilita às vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis que possam bloquear o aparelho e aplicativos digitais em poucos cliques, reduzindo o risco de golpes financeiros. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha para que o bloqueio seja efetivado.

Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas da sua confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador.

