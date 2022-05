Rio Grande do Sul Homem que compartilhava fotos da filha é condenado por pedofilia na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

O réu está preso desde fevereiro de 2020 Foto: TJ-RS/Divulgação

A Justiça gaúcha condenou um homem a 16 anos e oito meses de prisão em regime fechado por pedofilia em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele compartilhava fotos da filha de 4 anos em mensagens de conteúdo pornográfico. A sentença foi dada pelo juiz da 4ª Vara Criminal da comarca do município, Jaime Freitas da Silva.

O réu permanece preso desde fevereiro de 2020. Após a apreensão do celular do criminoso, a polícia descobriu uma rede de pedofilia e identificou as pessoas com quem o condenado mantinha contato e trocava imagens e vídeos de pornografia de crianças e adolescentes.

Foram encontradas fotos da filha do homem deitada na cama de bruços, usando calcinha, e outra em que a criança aparecia nua no banheiro. Conforme as investigações, as imagens teriam sido encaminhadas para pessoas dessa rede de pedófilos pelo próprio pai da menina.

Durante diálogos que manteve com uma dessas pessoas, o criminoso cogitou levar a filha a uma cidade do litoral gaúcho para que um outro homem mantivesse relações sexuais com a criança. Os laudos periciais no notebook e celulares do acusado comprovaram as imagens associadas à pornografia infantojuvenil. Uma foto também mostrava um adulto com o pênis em cima de uma mesa ao lado de uma mamadeira. O processo corre em segredo de Justiça.

