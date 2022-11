Rio Grande do Sul Homem que matou garota de programa é denunciado à Justiça em Viamão

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Mais de dois meses após o crime, acusado continua foragido.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou à Justiça um homem de 21 anos, apontado como assassino de uma garota de programa em Viamão (Região Metropolitana), no dia 1º de setembro deste ano. Conforme a titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da cidade, Bárbara Pinto e Silva, ele também ateou fogo ao corpo da vítima.

De acordo com o processo, o rapaz foi até o endereço da mulher, fingindo interesse em contratar um programa sexual. Ela o atendeu em uma sala comercial na avenida Senador Salgado Filho, bairro Viamópolis.

Em determinado momento, a garota de programa acabou imobilizada pelo pescoço com um cachecol de tecido, antes de receber diversos golpes na cabeça até morrer. O autor fugiu logo após incendiar o cadáver. A necropsia apontou como causa do óbito “hemorragia e desorganização encefálica”.

“Ele gerou um sofrimento excessivo e desnecessário à vítima, além de revelar uma brutalidade acima do comum”, sublinhou a promotora.

Acusação

O suposto autor do crime foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Agravantes: dissimulação, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Com a rápida identificação do suposto assassino, já no dia seguinte ao crime, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Mas o denunciado continua foragido até agora.

(Marcello Campos)

