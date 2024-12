Notícias Homenagem a Janja tem convites a R$ 650 e coro de “Sem Anistia”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Presidente Lula e ministros compareceram à homenagem a Janja. (Foto: Ricardo Strickert).

Com ingressos vendidos a R$ 650, a confraternização de fim de ano do grupo Prerrogativas teve como homenageada a primeira-dama Janja. O evento, que ocorreu nessa sexta-feira (6), reuniu ministros, desembargadores, integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de outras Cortes.

Coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, o Prerrogativas surgiu em 2015 com o propósito de discutir os direitos de Lula após desdobramentos da Lava-Jato e os problemas da operação. O grupo ganhou notoriedade ao se posicionar publicamente contra a prisão do agora presidente e encabeçou ações contra o governo Jair Bolsonaro.

As confraternizações de final de ano já se tornaram uma tradição entre os juristas do Prerrogativas. Quando Lula estava preso, o grupo realizou duas festas chamadas de “Festa da Resistência”. Em 2021, foi a vez da “Festa da Reconciliação”, quando o presidente e Geraldo Alckmin apareceram pela primeira vez em público para selar a aliança que culminaria na chapa presidencial no ano seguinte.

Já em 2023, primeiro ano do governo Lula 3, o grupo organizou a “Festa da Refundação”, representando a “chegada do povo à rampa presidencial”. Neste ano, a temática foi a “Festa da Reconstrução”.

“Uma festa para celebrar as conquistas de um governo democrático e popular, as conquistas daqueles que lutaram pela democracia e que defenderam a democracia e a instituições e venceram”, diz Marco Aurélio.

Durante o evento, o grupo adotou o lema “sem anistia”, cobrando punições aos envolvidos na trama golpista investigada pela Polícia Federal que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas, incluindo militares de alta patente. Segundo o grupo, é necessário dar uma resposta à altura, respeitando o devido processo legal, para preservar a democracia brasileira.

Apenas Janja, entre os membros do governo, discursou no palco. Lula acompanhou a homenagem em silêncio, de cima do camarote e acompanhado de ministros como Fernando Haddad e Anielle Franco. Juscelino Filho (União Brasil), ministro das Comunicações, representante da coalizão pela governabilidade no Congresso, surpreendeu ao fundo.

Influência

O Prerrogativas hoje tem cerca de 35 integrantes com cargos no governo do presidente Lula (PT). Cinco ministros fazem parte do Prerrogativas: Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (AGU), Vinícius de Carvalho (CGU), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, deixou o grupo após denúncias de assédio sexual que levaram à sua demissão do governo.

A influência é notável em tribunais superiores. São membros do Prerrogativas as ministras Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Edilene Lôbo e Vera Lúcia Araújo, as duas primeiras mulheres negras a integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos bastidores, atribui-se a Janja uma pressão decisiva dentro do governo pelas três indicações, assim como a de Gabriela Araújo como desembargadora no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

