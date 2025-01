Política Homenagem de Lula às vítimas do Holocausto surpreende, e Israel espera que o Brasil volte a ter embaixador em Tel Aviv

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O embate foi deflagrado depois de Lula comparar o que acontecia em Gaza ao Holocausto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O embate foi deflagrado depois de Lula comparar o que acontecia em Gaza ao Holocausto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diplomatas israelenses em missão no Brasil passaram a alimentar a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volte a designar um embaixador para a representação brasileira em Tel Aviv.

O posto está vago desde fevereiro de 2024, após a escalada da crise diplomática entre o governo brasileiro e o de Benjamin Netanyahu. O embate foi deflagrado depois de Lula comparar o que acontecia em Gaza ao Holocausto.

Se concretizada, a nomeação de um embaixador representaria uma reaproximação entre os dois países.

A possibilidade passou a ser cogitada após Lula emitir uma nota oficial por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, na segunda-feira (27).

O posicionamento, publicado na esteira do cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, foi visto como uma espécie de “bandeira branca” e surpreendeu diplomatas israelenses que atuam no Brasil.

“Há exatos 80 anos, o campo de concentração de Auschwitz foi libertado. Auschwitz foi o palco de uma brutalidade indescritível, onde pereceram um milhão dos seis milhões de judeus que perderam suas vidas sob a barbárie do regime nazista de Hitler”, diz a nota de Lula.

“Recordar seus horrores não é apenas um ato de memória, mas também um gesto de compromisso com a Humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje. Como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação”, prossegue.

Israel vê “gesto positivo”

A nota foi recebida como um gesto positivo tanto pela Embaixada de Israel quanto pela comunidade judaica brasileira, afirmou à Globonews o embaixador Daniel Zonshine.

“Acho que nós como diplomatas temos que procurar, como disse a secretária-geral do Itamaraty [Maria Laura da Rocha], as convergências e não as divergências”, diz Zonshine.

Na fala citada pelo embaixador, a diplomata brasileira comentava a relação Brasil-EUA após a posse de Donald Trump.

“Temos algumas coisas protocolares em que podemos avançar. Espero até que o Brasil pense em um embaixador em Israel para melhorar o que temos que fazer. Nosso papel é aproximar – aproximar e representar—, e quando não tem embaixador, fica um pouco mais difícil”, afirma Zonshine.

Atualmente, a embaixada brasileira em Israel é chefiada por um encarregado de negócios, o ministro-conselheiro Fábio Moreira Farias.

A mensagem de Lula também foi citada por Zonshine durante evento em memória ao Holocausto sediado na Embaixada da Alemanha, em Brasília, na noite de terça-feira (28). Em discurso aos presentes, o israelense disse que a declaração foi “importante” e “muito positiva”.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/homenagem-de-lula-as-vitimas-do-holocausto-surpreende-e-israel-espera-que-o-brasil-volte-a-ter-embaixador-em-tel-aviv/

Homenagem de Lula às vítimas do Holocausto surpreende, e Israel espera que o Brasil volte a ter embaixador em Tel Aviv

2025-01-29