Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Oriundos de emendas parlamentares, recursos contemplarão 18 instituições de saúde. (Foto: Arquivo/SES)

A assinatura dos contratos de termos aditivos para repasses de valores advindos de emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais ou federais deve beneficiar 18 hospitais do Rio Grande do Sul com uma verba total de R$ 10,8 milhões. Os recursos servirão para despesas com atendimento, remédios, cirurgias traumatológicas e procedimentos como tomografias, biópsias e ressonâncias magnéticas, além de ações de combate ao coronavírus.

Localizadas em Porto Alegre e diversas cidades do Interior do Estado, essas instituições receberão de forma imediada parte dos recursos previstos. Outros hospitais gaúchos também já foram contemplados, faltando apenas a formalização dos documentos. As verbas das emendas haviam sido aprovadas e estavam previstas nos orçamentos estadual e federal de 2020.

De acordo com a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, a medida permitirá importantes repasses para o setor. Ela ressalta, ainda, a importância da parceria entre os poderes: “Temos que trabalhar forte com prestadores, gestores e sempre pedindo que a população tome seus cuidados de precaução e prevenção contra a pandemia de Covid-19”. Confira, a seguir, a lista de beneficiados.

– Hospital Santa Rosa de Lima, Arroio do Tigre;

– Hospital São José, Dois Irmãos;

– Hospital Bom Pastor, Igrejinha;

– Hospital de Caridade (Idersi), Jaguari;

– Hospital Cristo Redentor, Marau;

– Hospital de Montenegro, Montenegro;

– Hospital São Francisco de Assis, Parobé;

– Hospital Medianeira, Planalto;

– Hospital de Santo Ângelo, Santo Ângelo;

– Hospital São João Evangelista, Sobradinho;

– Hospital Frei Clemente, Soledade;

– Hospital Dr. Oswaldo Teixeira, Tucunduva;

– Hospital Dr. Oswaldo Diesel, Três Coroas;

– Hospital de Caridade, Três Passos;

– Hospital Campinas, Campinas do Sul;

– Hospital de Caridade, Canguçu;

– Hospital São Luís, Mostardas;

– Hospital São João Evangelista, Segredo.

Respiradores

A partir da semana que vem, o Rio Grande do Sul receberá 130 novos respiradores artificiais enviados pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos são fundamentais para o tratamento de casos graves de coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde deve anunciar nos próximos dias os municípios e hospitais a serem beneficiados.

Do total, 80 são do modelo “beira-leito”, usados nas UTIs (unidades de tratamento intensivo), e outros 50 são de “transporte”, destinados à manutenção da vida do paciente até que ele seja transferido para outro respirador.

“Apesar das turbulências e trocas de comando, o Ministério da Saúde tem apoiado de forma significativa e dedicada com estruturação, habilitação de leitos e repasses de recursos”, destaca o governador Eduardo Leite. “Agora, com o envio desses equipamentos tão importantes, que vão reforçar ainda mais a nossa rede hospitalar, não podemos deixar de salientar esse suporte e agradecer.”

“Era um pedido que tínhamos feito ao Ministério da Saúde no final de março, pois sabíamos que precisaríamos de respiradores para abrir novos leitos de UTI e estávamos aguardando, sabendo de toda a dificuldade que há no mundo para adquirir os equipamentos”, acrescentou a diretora do Departamento de Assistência Ambulatorial e Hospitalar da SES, Lisiane Wasem Fagundes.

(Marcello Campos)

