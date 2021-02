Rio Grande do Sul Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre amplia serviços de pronto atendimento e consultas especializadas para segurados do IPE Saúde

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

O anúncio dos novos benefícios para segurados do IPE Saúde contou com a presença do governador Eduardo Leite (centro). Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O anúncio dos novos benefícios para segurados do IPE Saúde contou com a presença do governador Eduardo Leite (centro). (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre amplia os serviços prestados aos segurados do IPE Saúde, que passam a contar com cobertura para pronto atendimento 24 horas e consultas com corpo clínico de mais de 70 profissionais de 25 especialidades médicas.

O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira (5), no Palácio Piratini, pelo presidente da ABSM (Associação Beneficente São Miguel), Rafael França, e o diretor executivo, Ricardo Pigatto, na presença do governador Eduardo Leite e do diretor presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida. A ABSM é gestora do hospital.

“Agradecemos, em nome da extensa rede de segurados pelo IPE. São mais de 1 milhão de vidas, boa parte concentrada em Porto Alegre e na Região Metropolitana, que poderão contar com o importante apoio de vocês”, afirmou o governador.

O Hospital Beneficência Portuguesa é localizado na capital e tem estrutura com internação clínica, bloco cirúrgico, serviço de apoio, diagnóstico e terapia, UTI (unidade de tratamento intensivo), centro de oncologia e pronto atendimento 24 horas.

Os novos serviços somam-se aos demais que já vinham sendo prestados para os segurados do IPE Saúde, desde agosto de 2020, quando a instituição voltou a ser credenciada. No hospital, os usuários do IPE Saúde contam ainda com leitos semiprivativos para internação clínica, bloco cirúrgico, serviço de apoio, diagnóstico e terapia, centro de oncologia, unidade de tratamento intensivo e possibilidades de consultas com 25 especialidades médicas (cardiologia, pneumologia, oncologia, cirurgia vascular etc.).

A parceria das instituições deve se estender para outras áreas futuramente. Segundo o diretor presidente do IPE Saúde, há tratativas em curso para a ampliação dos serviços na especialidade de plantão e pronto atendimento pediátrico.

“A sociedade gaúcha nutre um profundo apreço e gratidão ao Hospital Beneficência Portuguesa. Ao longo de décadas, a saúde de muitas famílias foi afiançada por esta instituição. Este novo momento, de retomada da gestão, permitirá aos segurados do IPE Saúde cuidados essenciais”, apontou Marcus Vinicius.

