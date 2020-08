O GHC (Grupo Hospitalar Conceição) aumentou de 25% para 50% a sua capacidade de realização de cirurgias eletivas. Desde o início da pandemia da Covid-19 o centro cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Conceição estava funcionando com 25% da sua capacidade devido à suspensão destes procedimentos. Eram mantidas apenas as cirurgias de urgência e oncológicas. Das 12 salas cirúrgicas, agora serão 6 a disposição.

A retomada escalonada das cirurgias eletivas foi deliberada na segunda-feira (17) pelo diretor-presidente da instituição, Cláudio Oliveira e diretor-técnico, Francisco Paz, devido à estabilidade das demandas da pandemia e da necessidade de continuar prestando a assistência aos demais pacientes.

A situação só foi possível, de acordo com o diretor-técnico, por que já está sendo possível deixar mais leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) como retaguarda para estes procedimentos.