Rio Grande do Sul Hospital da cidade gaúcha de Getúlio Vargas contará com equipamento para endoscopia por vídeo

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Expectativa da instituição é de 400 procedimentos por mês. (Foto: Divulgação/Hospital São Roque)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a direção do Hospital São Roque, de Getúlio Vargas (Noroeste gaúcho) assinaram convênio prevendo um repasse de R$ 384 mil para compra e instalação de um sistema de videoendoscopia. De acordo com o comando da instituição, a expectativa é de 400 exames por mês.

Para quem não está familiarizado à terminologia médica, a videoendoscopia é um procedimento que permite a visualização interna do trato gastrointestinal, utilizando para isso um endoscópio flexível equipado com pequena câmera. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva, pois não requer incisão cirúrgica.

É indicada para avaliação diagnóstica e, quando possível, tratamento das doenças da parte superior do tubo digestivo, incluindo esôfago, estômago e segmento inicial do duodeno.

“Que tenhamos recursos para atender às necessidades geradas pelo número crescente de atendimentos, mesmo em hospitais de pequeno ou médio porte”, ressaltou a titular da SES, Arita Bergmann. Ela também mencionou uma ocasião de 2022 em que visitou as obras do setor de cirurgia geral, hoje em pleno funcionamento.

Após a rubrica do documento, o presidente da instituição (que completará 100 anos em janeiro), Clovis Dall’Agnol declarou: “Estamos adquirindo equipamentos de última geração”. Participaram do ato a secretária municipal da Saúde de Getúlio Vargas, Tatiana Novelli e integrantes da equipe técnica da SES, além da deputada estadual Nadine Anflor.

Cachoeira do Sul

Na Região Nordeste do Estado, a SES investirá R$ 1,5 milhão no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul para equipar o centro cirúrgico local, a ser inaugurado no mês que vem. O convênio para a liberação dos recursos foi assinado da tarde desta terça-feira (17) por Arita Bergmann e a direção da instituição.

O investimento permitirá a compra de dois aparelhos de anestesia, monitores cirúrgicos e camas de recuperação, dentre outros equipamentos para o novo centro cirúrgico, que teve a área expandida de 415 para 1.490 metros-quadrados e o número de salas cirúrgicas ampliada de cinco para oito.

Conforme o superintendente do HCB, Luciano Morchel, o atual centro cirúrgico está no limite. “A ampliação e os novos equipamentos beneficiarão a população local, já que 50% das cirurgias são realizadas em pacientes da região”.

Também participaram da assinatura o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, o deputado estadual Claudio Tatsch e a presidente da Federação das Santas Casas, Vanderli de Barros. A a equipe técnica da Secretaria da Estadual Saúde.

(Marcello Campos)

