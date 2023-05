Porto Alegre Hospital de Clínicas realiza estudo sobre medicamento para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Instituição também busca interessados em participar de outras pesquisas. (Foto: Divulgação)

O Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) procura menores com transtorno do espectro autista para participação em estudo sobre uso do medicamento clozapina. Dentre os requisitos exigidos estão idade entre 10 e 18 anos, diagnóstico compatível e sintomas como agitação ou agressividade resistentes aos tratamentos convencionais.

Também é exigida disponibilidade para comparecimento semanal à instituição durante um período de seis meses. Famílias interessadas devem entrar em contato com a equipe de pesquisa por meio do telefone (51) 98306-8877 ou 99716-9653. Mais informações em hcpa.edu.br. Confira, a seguir, outras pesquisas em andamento na instituição.

Pressão

E estudo tem por objetivo avaliar os efeitos de um programa do esporte beach tennis sobre a pressão arterial e a qualidade de vida em indivíduos com hipertensão arterial. O foco são homens e mulheres de 35 a 65 anos e que utilizam medicamentos para controle da pressão arterial. Whatsapp: (51) 98918-4094.

Diabetes

A pesquisa avalia intervenção por meio de dieta alimentar no combate ao diabetes tipo 2. O voluntário é acompanhado por nutricionistas e médico endocrinologista, além de passar por exames de saúde e ter acesso a dieta individualizada, bem como material educativo sobre alimentação saudável. A metodologia inclui consultas presenciais uma vês por mês e contatos telefônicos. Público-alvo: 18 a 65 anos, com excesso de peso e que sofram da doença. Whatsapp: (51) 98959-1995.

Menopausa

O estudo monitora a qualidade de vida de mulheres em processo de menopausa, comparando quem sofreu e quem não sofreu violência doméstica. É preciso ser alfabetizada, estar na faixa etária de 40 a 65 anos e residir no Rio Grande do Sul. Telefone: (51) 3359-7640.

Depressão

A finalidade da iniciativa é verificar a eficácia de um aplicativo que utiliza técnicas de terapia cognitiva-comportamental (TCC) contra sintomas depressivos. Para participar é preciso ter 18 a 65 anos, possuir smartphone e não estar em período gestacional, nem ter deficiência visual que impeça o uso de celulares. Whatsapp: (51) 98150-7758.

Gestantes

O objeto de estudo são as expectativas da gestante em relação ao parto e nascimento do bebê. Interessadas em participar – tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina – devem ser adultas (18 anos em diante) e estarem grávidas. Whatsapp: (51) 98106-9282.

(Marcello Campos)

