Porto Alegre Hospital de Porto Alegre inaugura novo centro de tratamento

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Não foi divulgado o investimento

O Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, inaugurou nesta semana um centro de tratamento para doenças autoimunes.

O projeto fica em uma estrutura de ambulatórios que já era usada para outros fins. A equipe que trabalha no local é a mesma que já atuava no hospital, que não divulgou o valor do investimento no empreendimento.

Como doenças autoimunes, a instituição exemplifica esclerose múltipla, psoríase, artrite reumatoide, vitiligo, doença de Crohn e lúpus. A ideia é otimizar o diagnóstico e tratamento no local.

