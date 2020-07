Bem-Estar Hospital Moinhos de Vento encerra campanha solidária e entrega mais de 25 mil itens a famílias ribeirinhas

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Entre os materiais destinados às comunidades atingidas pela enchente, estão agasalhos, alimentos e vacinas contra a gripe. Foto: Eloisa Frota/Divulgação Entre os materiais destinados às comunidades atingidas pela enchente, estão agasalhos, alimentos e vacinas contra a gripe. (Foto: Eloisa Frota/Divulgação) Foto: Eloisa Frota/Divulgação

A corrente de solidariedade liderada pelo Hospital Moinhos de Vento levou mais de 25 mil itens à comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. Na tarde desta quinta-feira (30), foi realizada a última entrega de roupas, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene e de limpeza. A iniciativa impacta diretamente a comunidade ribeirinha, uma vez que o local foi atingido pelas inundações do Rio Jacuí, deixando diversos moradores sem seus pertences.

A instituição arrecadou R$ 53.807,66 em doações financeiras, que foram utilizados para a compra dos produtos, além dos alimentos e agasalhos recebidos nos pontos de coleta. A última entrega de kits solidários para as famílias foi realizada na Escola Marista de Educação Infantil Tia Jussara. No local, também foram aplicadas 100 doses da vacina contra a gripe, do tipo trivalente, em pessoas que ainda não tinham sido imunizadas. A ação foi realizada pelos alunos da Escola Técnica do Hospital Moinhos de Vento.

A consultora de Responsabilidade Social do Hospital Moinhos de Vento, Eloísa Frota, lembrou que nas entregas anteriores, a equipe foi de barco até moradores que estavam isolados para garantir que todos fossem beneficiados. A campanha envolveu colaboradores da instituição, empresas parceiras, grupos de voluntários e sociedade civil. “Desde 2004, o Hospital desenvolve projetos na região das Ilhas e, de alguma forma, sempre procuramos nos manter próximos e ajudar essas famílias que são vulneráveis e precisam desse suporte, principalmente num momento como este que estamos passando”, destacou.

