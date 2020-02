Notas Capital HPS oferece radiografia a pacientes das unidades de saúde

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Pessoas em atendimento nas unidades de saúde de Porto Alegre que precisam de exames radiológicos passaram a contar, desde segunda-feira, 10, com um novo serviço oferecido no Hospital de Pronto Socorro (HPS). A solicitação é feita pelo médico da unidade de referência do paciente, por agendamento via Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde.

