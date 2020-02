Notas Capital Secretaria repassa R$ 60 milhões a hospitais e clínicas do RS

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul realizou nesta terça-feira (11) o pagamento de cerca de R$ 60 milhões a hospitais, clínicas e laboratórios do Estado pela produção ofertada a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O valor beneficia mais de 200 instituições que têm contratos com o governo do Estado.

