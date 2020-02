Notas Capital Lasier apresenta a Moro demandas do RS na área de segurança

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Em encontro nesta terça (11) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o senador Lasier Martins (Podemos-RS) apresentou demandas para o Rio Grande do Sul na área da segurança pública. Uma delas solicita apoio da pasta para que a Polícia Civil possa adquirir uma licença do software Cellebrite, tecnologia usada para extrair dados de telefones celulares.

