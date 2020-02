Notas Capital Folha de janeiro do Executivo é quitada para 82% dos servidores

11 de fevereiro de 2020

O Tesouro do Estado depositou, nesta terça-feira (11/2), os salários dos servidores do Poder Executivo do Rio Grande do Sul que recebem líquido até R$ 5.500. Com o novo pagamento, a Secretaria da Fazenda quita os contracheques de 82% do funcionalismo. A quitação total da folha de janeiro está prevista para quinta-feira (13/2).

