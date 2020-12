Segundo Neila, o HPV pode provocar câncer no colo do útero, na boca, no ânus, pênis, vulva, etc. No entanto, é raro uma infecção se transformar em câncer. Mas, como vimos acima, o vírus é tão comum que os casos considerados raros acabam se tornando frequentes.

Diferença entre as infecções

Uma das manifestações do HPV pode ser o aparecimento de verrugas, que são totalmente benignas. Elas podem causar coceira, irritação e desconforto. As formas de tratamento são variadas, entre elas o uso de ácido, cauterização e medicação local.

O HPV de risco, aquele que pode incluir lesões pré-câncer, não apresenta sintomas. Ele será detectado através dos exames de prevenção como o papanicolau. Essa manifestação de risco é classificada em duas categorias: baixo grau e alto grau.

“A de baixo grau é só uma infecção, sem progressão alguma. Para essas lesões, fazemos apenas um controle para uma eliminação espontânea. As lesões de alto grau são consideradas pré-câncer, e o tratamento vai depender do local de manifestação e serve para evitar a evolução para um câncer.”

Como se contrai o HPV?

O vírus é sexualmente transmissível. Pode ocorrer a contaminação de outras formas, mas, segundo Neila, é pouco frequente.

Formas de prevenção