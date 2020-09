Flávio Pereira Humildade do Ministro Tarcísio Gomes de Freitas: “Quem eu era antes do presidente Bolsonaro? Ninguém”

Por Flavio Pereira | 14 de setembro de 2020

Ministro Tarcísio Gomes de Freitas e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O sucesso não subiu à cabeça do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, que credita os êxitos do seu ministério ao presidente Jair Bolsonaro: “Primeiro, quem eu era antes do presidente Jair Bolsonaro? Ninguém. Então o presidente Bolsonaro apostou em mim, me deu condições de trabalhar. O Presidente me deu condições de trabalhar, de montar um time técnico”, avalia o ministro mais popular do governo.

Comandando o ministério responsável pelas grandes obras no País, Tarcísio de Freitas, falando ao Morning Show da Rádio Jovem Pan News, explicou a razão do sucesso: “primeiro, a coragem do presidente Bolsonaro, que fez este rompimento entregando a pasta da Infraestrutura uma gestão técnica. Rompimento com dificuldades. Se fosse qualquer outro candidato eleito, nós não teríamos essa condução extremamente técnica na Infraestrutura. Segundo, eu devo à minha equipe técnica. Isso nos dá liberdade para tomar as decisões corretas e para muitas vezes dizer não”.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas dá um recado animador: “Gosto de ser técnico, gosto de trabalhar com os técnicos, gosto de fazer estrutura. Nos temos muito o que entregar ainda, e estamos focados nos nossos projetos”.

Mourão: “no campo da direita, Bolsonaro nada de braçada”

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avalia que, no campo da direita, hoje no Brasil, Jair Bolsonaro “nada de braçada e nisso ele está tranquilo”. Entretanto, o vice disse “não ter dúvidas” de que a esquerda vai tentar construir uma candidatura viável, que “hoje não tem”, declarou. “Mas a esquerda tem 25% do eleitorado que vota nela.”

Falando à CNN Brasil, Mourão admite que desejaria integrar uma chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. “Estou trabalhando pra isso. Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, venho procurando facilitar o caminho dele, sendo leal para todas as coisas que ele necessita”, disse. “Se ele desejar minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo.”

TCU arquiva denúncia contra Weintraub

O Tribunal de Contas da União arquivou a denúncia de que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub teria utilizado recursos públicos para deslocamentos de Brasília até sua residência em São Paulo quando ocupava o Ministério da Educação.E desabafa: “A tigrada nunca vai entender… Não utilizei recursos públicos nem para ir à SP semanalmente (legalmente poderia para voltar para minha família). SEMPRE paguei do meu bolso. Não faço porque eu tenho NOJO de ladrão ou de quem abusa dos recursos públicos em proveito próprio.”

Reforma tributária do RS vai dobrar carga tributária do pequeno empresário

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul produziu um documento de análise dos três projetos do governo gaúcho que alteram a base tributária e conclui o estudo com uma crítica severa. O CRC aponta para os aumentos de impostos e a extinção de benefícios fiscais, justamente do agro e da cesta básica, prejudicando os mais pobres. Os projetos pretendem gerar uma receita extra de R$ 2,85 bilhões, embora o Governo afirme que, “na média”, não haverá aumento da carga tributária.

Um ponto importante apontado pelo Conselho está na oneração das empresas do Simples Nacional, já que os valores previstos no projeto para inclusão no sistema, dobrariam de tamanho, aumentando de forma grave a carga tributária dos pequenos.

A Assembleia Legislativa do RS deve votar esta semana os três projetos.

