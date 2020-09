Flávio Pereira Está chegando a hora: Celso de Mello faz 75 anos dia 31 de outubro e abre vaga para Bolsonaro nomear novo ministro do STF

Por Flavio Pereira | 15 de setembro de 2020

Celso de Mello com Gilmar Mendes no plenário do STF. (Foto: Reprodução)

Em licença de saúde, mas mesmo assim querendo marcar o final da sua carreira no STF com medidas de hostilidade ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro, Celso de Mello, prestes a vestir pijama, vai para a disputa da medalha de pior ministro do Supremo Tribunal Federal. O troféu de Pior ministro é uma disputa difícil, levando-se em conta a atual composição do STF.

Nomeado por Sarney

Com sérios problemas de saúde, Celso de Mello, o mais antigo integrante do tribunal, completa 75 anos no dia 31 de outubro, e automaticamente deixa o STF. Nomeado pelo presidente José Sarney em 1989 para o cargo, foi indicado por seu padrinho, o saudoso jurista Saulo Ramos, que antes de morrer, fez a mais dura crítica ao afilhado, chamando-o em seu livro de memórias, O Código da Vida (pág. 170), de “juiz de m…”.

A 60 dias da eleição, prefeito de Canoas lança Auxílio Emergencial

Faltando 60 dias para a eleição, o candidato à reeleição, prefeito de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) Luís Carlos Busato, do PTB, anunciou a criação do Programa Emergencial de Transferência de Renda Municipal para a população, no valor de R$ 150,00. O objetivo do programa popular, que vai beneficiar 12 mil moradores de Canoas durante quatro meses, segundo a prefeitura, será “minimizar os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus”.

Delação premiada indica popina para Dias Toffoli

O empreiteiro Marcelo Odebrecht esclareceu que o misterioso codinome “o amigo do amigo do meu pai” na verdade se referia a Dias Toffoli, quando ele era Advogado-Geral da União, cargo que ocupou de 2007 a 2009. O material está na revista Crusoé e revela que os procuradores da Lava-Jato viram em trocas de e-mails “o possível cometimento de fato penalmente relevante” por ele. As mensagens teriam chegado à Procuradoria-Geral da República, que não prosseguiu com as apurações. Um dos fatos apontados pelos e-mails seria o pagamento a um escritório de advocacia indicado por Toffoli para intermediar a relação com ele. Também há o registro de envio de presentes a Toffoli, além de uma atuação da Odebrecht para que o nome dele fosse aprovado pelo Senado ao STF, em 2009.

Correios estão em greve. Você notou?

Na próxima quinta-feira completará um mês a greve dos empregados dos Correios sem previsão de término. As partes aguardam o julgamento da ação do dissídio, marcada para 21 de setembro. O Sindicato reivindica, dentre outros benefícios que custam R$ 600 milhões à empresa, o “vale-peru” anual de R$ 1 mil. Os Correios têm uma folha salarial de R$ 12 bilhões.

No Rio Grande do Sul, Reforma Tributária corre risco

O governador gaúcho Eduardo Leite, prenunciando o risco de seu pacote de reforma tributária para arrecadar R$ 2,85 bilhões – chamado pela oposição, e até por aliados, de pacote de aumento de impostos – ser derrotado, acena com o risco desta derrota travar o acesso ao pacote de socorro federal e trazer o caos nas finanças estaduais. Na Assembleia, o MDB, com seus 8 deputados, estaria dando o troco na derrota que o PSDB impôs em 2018 ao ex-governador José Ivo Sartori ao rejeitar a mudança nos prazos para a realização dos plebiscitos para a venda das estatais, prejudicando a negociação para o acesso ao governo federal ainda naquele ano.

