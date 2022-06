Agro IBGE estima safra recorde de 263 milhões de toneladas de grãos neste ano

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Caso a estimativa se confirme, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021 Foto: Mônica Marli/Agência IBGE Notícias

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar este ano com um volume recorde de 263 milhões de toneladas no Brasil. Caso a estimativa se confirme, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de 253,2 milhões de toneladas.

A projeção foi divulgada nesta quarta-feira (08) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A previsão atual é 0,6% maior do que a anterior, de 261,5 milhões de toneladas. A alta em relação a 2021 será puxada principalmente pela safra de milho, que deve fechar o ano em 112 milhões de toneladas – um crescimento de 27,6% na comparação com o ano passado.

“A colheita da segunda safra está começando agora, e as condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e Paraná, que são os principais produtores desse grão”, informou o pesquisador do IBGE Carlos Alfredo Guedes.

O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na produção neste ano, com uma alta de 13,6% na comparação com o ano passado. Segundo Guedes, o crescimento esperado tem relação com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os dois países são grandes exportadores do produto.

“Isso fez os produtores brasileiros expandirem as áreas de plantio. Se tiver uma boa condição climática, a produção deve ser recorde em 2022”, explicou. A área colhida do produto deve crescer 2,1% neste ano, enquanto o rendimento médio de produção por hectare deve subir 11,3%.

Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil ainda precisará importar o produto, uma vez que a produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9 milhões de toneladas, abaixo da demanda interna de 12 milhões.

Outras lavouras importantes com previsão de alta na produção são o feijão (15%), o algodão herbáceo (15,2%), a aveia (8,2%) e o sorgo (19,2%).

Já a principal lavoura do País, a soja, que está com sua colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 com uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo do ano anterior. O arroz deve ter queda de 8,6% neste ano.

Outras lavouras

Além dos cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE também faz estimativas para outras safras importantes, como o café, que deve crescer 7,8%, e a cana-de-açúcar, que deve ter alta de 19,2%. São esperados aumentos ainda para as safras de banana (1,6%) e laranja (2,3%).

Devem ter quedas as produções de batata-inglesa (5,1%), mandioca (2,3%), tomate (7,9%) e uva (11,8%).

