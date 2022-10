Economia Ibovespa: Bolsa sobe 0,77%, aos 117,1 mil pontos, em alta pelo quarto dia consecutivo

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alta foi em meio a expectativas relacionadas à corrida presidencial no país, com Banco do Brasil e Petrobras entre os maiores ganhos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa fechou em alta de 0,77% nesta quinta-feira (20), cotado aos 117.171,11 pontos. Este foi o quarto pregão seguido de alta, descolado de Wall Street, em meio a expectativas relacionadas à corrida presidencial no país, com Banco do Brasil e Petrobras entre os maiores ganhos.

Já o dólar encerrou em queda 1,11% frente ao real, negociado a R$ 5,216. A moeda foi pressionada por certo otimismo externo na esteira de balanços empresariais fortes nos Estados Unidos e da renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liss Truss, enquanto, no Brasil, o acirramento da disputa eleitoral forneceu impulso adicional ao real.

Essa foi a maior desvalorização diária desde o tombo de 4,025% registrado no último dia 3 – dia seguinte ao primeiro turno das eleições no Brasil – e menor cotação para encerramento desde segunda-feira da semana passada, dia 10 (R$ 5,1921).

“Com o fim desse período turbulento, os mercados respiram um pouco aliviados, embora não seja possível definir ainda o que ocorrerá no Reino Unido. Assim, o real se beneficia desse movimento de otimismo”, disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Ao mesmo tempo, o cenário econômico doméstico continua sendo apontado como um grande suporte para o real.

“O Brasil está na contramão do mundo: tem uma inflação que está desacelerando, chegou no final do ciclo de alta de juros e tem uma atividade econômica que tem trazido bons resultados, surpreendido positivamente”, disse à Reuters Rafael Perez, economista da Suno Research.

Ainda assim, ele alertou para a manutenção de temores internacionais, conforme a inflação elevada nas principais economias segue forçando os bancos centrais a apertar suas respectivas políticas monetárias, mesmo em meio a temores de recessão.

Segundo o economista, frente aos cenários externo e interno conflitantes, a tendência é de que os catalisadores do mercado de câmbio local se alternem entre a cautela global e o relativo otimismo em relação à economia brasileira, com o dólar devendo encerrar este ano não muito distante dos níveis atuais, entre R$ 5,20 e 5,30.

Na quarta-feira (19), a moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,39%, a R$ 5,2753 na venda.

O Banco Central realizou ainda nesta sessão um leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de novembro de 2022. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia