Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O Ibovespa subiu 0,59%, aos 103.035 pontos, mas ainda acumulou perdas de 3,10% na semana. (Foto: Reprodução)

O principal índice de ações da Bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (19), após quatro fechamentos consecutivos em baixa, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre ações e com a PEC dos precatórios no radar. O Ibovespa subiu 0,59%, aos 103.035 pontos, mas ainda acumulou perdas de 3,10% na semana. No acumulado de novembro, o recuo é de 0,45%. Em 2021, o tombo é de 13,43%.

Para os analistas, investidores entenderam que as quedas da Bolsa nos últimos dias foram demasiadas e olharam para os ativos com mais calma, o que gerou um movimento pontual de recomposição de preço. Mesmo com a alta desta sexta, o índice acumulou queda na semana e está com saldo negativo em novembro.

Foi uma sessão de quebra de braço entre as ações do maior peso do índice. Enquanto a Petrobras fechou em baixa de 1,38% para os ativos ON e de 1,66% para os papéis PN e com a queda nos preços internacionais do petróleo, a Vale subiu 2,73% com uma recuperação do minério de ferro.

A pandemia voltou a impactar commodities e as Bolsas no exterior, depois que a Áustria anunciou um novo lockdown para a semana que vem, depois de um aumento de casos de covid-19 no país diante de um baixo índice de vacinação. A Alemanha também adotou medidas restritivas e não descarta ir pelo mesmo caminho do país vizinho.

“Aqui você tem risco fiscal e de baixo crescimento, mas não há tendência de lockdown e a economia parar novamente. Hoje o mercado tirou um pouco de prêmio para o Brasil baseado nisso, depois de quedas significativas do nosso índice”, afirma Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo.

Já Juan Espinhel, especialista em investimentos da Ivest Consultoria, diz que o mercado ficou mais otimista sobre uma possível aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. Para ele, um fatiamento da PEC aumentaria as chances de um entendimento entre os senadores sem a necessidade de devolver o texto à Câmara. “Temos apenas de três a quatro semanas de Congresso ativo antes do recesso e esse vai ser um período chave, pois ano que vem, por ser ano de eleição, não é possível haver grandes mudanças orçamentárias”, explica Espinhel.

Ele diz que, mesmo não gostando da PEC, os investidores encaram a proposta como uma alternativa mais branda a um furo direto no Teto de Gastos público, o que poderia piorar as contas do governo mais rapidamente. De uma forma ou de outra, mexer no Orçamento empurrando dívidas judiciais para frente coloca em cheque a capacidade da União de honrar seus compromissos, o que obriga o Banco Central a compensar esse risco subindo os juros. A votação da PEC no Senado está prevista para a próxima semana, que deve ser de fortes oscilações para o Ibovespa, segundo os analistas. As informações são do portal de notícias G1 e do site InfoMoney.

