Variedades Identifique seus objetivos e comece 2021 correndo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











É inevitável: entre o fim de um ano e o começo de outro, surgem resoluções. (Foto: Reprodução)

É inevitável: entre o fim de um ano e o começo de outro, surgem resoluções – no meio de ganhar mais dinheiro, passar por menos estresse, ser mais organizado, estão, é claro, as decisões relacionadas à saúde e à boa forma. É no verão que muita gente começa a correr, se apaixona e não quer mais parar. Mas, ainda assim, parte dessas pessoas não consegue ver bons resultados com a corrida. Se você for uma delas, é melhor parar e pensar: você sabe qual é o seu real objetivo com a corrida? Emagrecer, definir, correr uma maratona, diminuir seu tempo em distâncias curtas, caprichar nos tiros de velocidade? Em todo caso, saber o que se pretende na corrida é o primeiro passo para traçar um outro item fundamental: o planejamento. Confira as dicas para que 2021 seja um ano repleto de resultados positivos!

Siga um objetivo claro

A melhor maneira para se motivar para 2021 é ter um objetivo bem definido. Pode ser o de fazer uma determinada maratona, ou de melhorar o tempo nos 5km ou, ainda, o de tentar perder 6kg antes do próximo verão. Ter um objetivo em mente fará com que cumpra os treinos com mais facilidade.

É melhor ser constante do que corajoso

Se tiver ambas as qualidades, melhor, mas o mais importante, quando alguém começa a correr, é se manter regular. Não faz sentido passar a semana inteira sem se movimentar para, no domingo e correr 15km. Um dia não resolverá seu problema em 2021. Procure manter dois ou três treinos ao longo da semana e respeite-os. Contudo, é importante não ficar obcecado: se um dia não puder treinar, é só se esforçar um pouquinho mais da próxima vez e seguir em frente!

Aposte nos pesos para melhorar o condicionamento

Se você pretende levar a corrida mais a sério ou se quer trabalhar o corpo inteiro por igual e definir a silhueta em 2021, é recomendável acrescentar sessões de musculação. Na corrida, são trabalhados sobretudo os músculos da parte posterior das pernas (isquiotibiais, gêmeos e glúteos). Assim, o ideal é fortalecer os quadríceps (músculos da parte anterior das coxas) para ter um desenvolvimento muscular equilibrado e evitar lesões. Ter um quadríceps forte protege os ligamentos do joelho. E, se quiser ganhar mais potência, não se esqueça de trabalhar os músculos da região superior do corpo, como abdômen e braços.

De pouco em pouco, cada vez mais longe

Aumente a intensidade conforme for percebendo melhoras no seu rendimento. O ano 2021, assim como os demais, terá 365 oportunidades pra você melhorar. Mas é importante que essa progressão seja gradual para evitar lesões. O recomendado é aumentar a distância e/ou a intensidade da corrida a cada três semanas, até alcançar o seu objetivo.

Treine o tempo, em vez da distância

Ao estabelecer distâncias, você pode ultrapassar seu limite e não sentir as necessidades do corpo, o que pode resultar em não alcançar todos os quilômetros desejados e ainda tentar correr mais rápido do que deveria. No início, o ideal é ganhar uma boa resistência para suportar um tempo maior na corrida, sem se importar tanto com a distância que percorrer. Adquirindo resistência em 2021, o corredor passa a aguentar velocidades mais altas. É melhor sair para correr sabendo que deve manter o exercício por 40 minutos do que imaginar que deve percorrer 8km.

Sem descanso não há progresso

Seja um atleta experiente ou um principiante, alternar esforços e descanso é uma das chaves para a melhora do rendimento. Uma boa estratégia é um dia de treino intenso seguido de um dia de treino suave (e, às vezes, descansar no terceiro dia). Nestes dias, o corpo se recupera e pode se adaptar a um esforço novo. O organismo que é submetido constantemente a sobrecargas não melhora como um que recebe a recuperação adequada. Além disso, a última coisa que você quer é sofrer com lesões em 2021, certo?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades