Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Atletas podem estar presentes em jogo festivo.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem finalmente defender o mesmo time em uma partida. Ao menos, esse é o plano do ex-atacante argentino Carlos Tévez, que pretende fazer um jogo de despedida do futebol este ano, na Bombonera, casa do Boca Juniors em Buenos Aires, e quer ter a dupla em campo.

Ídolo do Boca e da Argentina, Tévez está aposentado desde 2021, quando defendia justamente os Xeneizes. Em entrevista ao programa argentino Olga, ele disse que está planejando os detalhes para confirmar o duelo festivo e ter tanto Messi como CR7 em campo.

“Vou colocar eles juntos. Vou buscá-los, só precisamos ver quando. Não é fácil. Seria lindo fechar o ciclo com um jogo de homenagem no fim do ano. Tenho de falar com Román [Riquelme, presidente do Boca Juniors]. Se for preciso vou buscá-lo [CR7] pessoalmente, disse o ex-jogador.

Tévez foi companheiro de Messi na seleção entre 2005 e 2015, além de ter jogado ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United, entre 2007 e 2009. A dupla, entretanto, não é a única nos planos do jogo.

“Edwin van der Sar estará em uma das equipes, e Buffon, na outra. No centro da defesa, provavelmente teremos Rio Ferdinand, Vidic, Chiellini e Bonucci. Patrice Evra, meu irmão, também tem que estar lá. No meio-campo… Andrea Pirlo, Paul Scholes, Riquelme certamente estarão presentes. Rooney estará no ataque”, projetou Tevez, citando companheiros dos tempos de United, Juventus e Boca Juniors.

Aos 41 anos, o ex-atacante é cria da base do Boca e passou pelo Brasil entre 2005 e 2006, quando defendeu o Corinthians e foi campeão brasileiro. Na sequência, ele foi para a Inglaterra, onde jogou por West Ham, Manchester United e Manchester City.

Entre 2013 e 2015, Tévez foi jogador da Juventus, e depois disso, voltou ao Boca, com direito a passagem pelo Shanghai Shenhua, da China, em 2017. A última partida dele como profissional foi em maio de 2021, pelo Boca Juniors, contra o Racing.

Dentre os principais títulos da carreira, Tévez venceu uma edição da Copa Libertadores (em 2003, com o Boca) e uma da Champions League (em 2008, com o United). Ele também disputou duas edições da Copa do Mundo pela Argentina em 2006 e 2010.

