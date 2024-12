Saúde Idosos terão que tomar vacina contra covid a cada 6 meses

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

De acordo com o Ministério da Saúde, antes, gestantes e idosos eram somente parte do grupo prioritário. Foto: Divulgação/SL-MA

O Ministério da Saúde divulgou como será a próxima logística de vacinação contra covid. A partir do ano que vem, o Brasil terá mais um fármaco no Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Covovax, desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Novavax. As novas orientações foram enviadas a todos os Estados.

O órgão também informou que incluiu a vacinação contra covid no calendário de gestantes e idosos. Com a atualização, as grávidas deverão ser imunizadas com uma dose a cada gestação e os maiores de 60 anos receberão uma dose a cada seis meses.

De acordo com o Ministério da Saúde, antes, gestantes e idosos eram somente parte do grupo prioritário. Agora, a vacina contra a covid para essas pessoas virou de rotina.

Os demais grupos prioritários deverão receber uma dose a cada ano, exceto os imunocomprometidos, que continuarão sendo vacinados a cada seis meses.

Como fica

Crianças de seis meses a menores de cinco anos: até três doses (depende de como está o esquema vacinal).

Gestantes: uma dose a cada gestação.

Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses.

Imunocomprometidos: uma dose a cada seis meses.

Outros grupos prioritários: uma dose a cada ano.

Crianças a partir de 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas: uma de vacina covid disponível e recomendada para a faixa etária

Marcas

– Pfizer adulto e pediátrica (vacina mRNA);

– Moderna (vacina mRNA);

– Covovax (vacina recombinante).

Diferentemente das vacinas de mRNA, a Covovax é uma adjuvante proteica (um adjuvante é um ingrediente usado para fortalecer a resposta imune). Enquanto outras vacinas enganam as células do corpo para criar partes do vírus que podem desencadear o sistema imune, a Covovax estimula o sistema imune a produzir anticorpos e respostas imunes de células T.

A Covovax foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro, após solicitação da Zalika Farmacêutica (representante do Instituto Serum no Brasil). Ela é indicada para imunização de adultos e crianças acima de 12 anos de idade.

https://www.osul.com.br/idosos-terao-que-tomar-vacina-contra-a-covid-a-cada-6-meses/

2024-12-12