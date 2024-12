Mundo Imagem do Google Street View ajuda a descobrir suspeito de crime na Espanha

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Imagem de via na cidade de Tajueco, na Espanha. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A tecnologia ajudou sem querer a solucionar um crime na Espanha. Uma imagem sinistra do Google Street View levou a prisões por assassinato. O flagrante mostra um homem colocando um grande saco plástico com restos mortais de uma vítima no porta-malas de um carro.

Um casal foi preso por suspeita de assassinato depois que policiais que investigavam um desaparecimento misterioso, alertado por um parente, encontraram a imagem na web.

Os detidos são a esposa de um cubano cujos restos mortais foram possivelmente descobertos na semana passada em cemitério na pequena vila de Andaluz, na província de Soria (Espanha), mais de um ano depois que ele sumira, e o seu amante, que é dono de um bar na região.

A imagem do Google e as escutas telefônicas ordenadas pelo tribunal foram descritas como “decisivas” pela imprensa local. A polícia admitiu nesta semana que a imagem sinistra foi uma das pistas com as quais trabalharam para “resolver o crime”.

Autoridades do governo central da região disseram que o tronco humano encontrado pertencia muito possivelmente a um homem cubano de 33 anos que desaparecera em novembro passado. A imagem do Google Street View, que ainda está disponível on-line, mostra um homem de jeans azul e jaqueta colocando um grande saco plástico branco de lixo com restos mortais no porta-malas de um carro em plena luz do dia.

Relatos locais apontam que a suposta vítima foi morta após voar para a Espanha e descobrir que sua esposa cubana, que trabalhava no país europeu, o estava traindo.

“A descoberta de restos humanos enterrados no cemitério da província de Soria ocorreu em 11 de dezembro, depois que eles (a cubana e o seu amante) foram enviados para a prisão. Esses restos ainda não foram totalmente identificados pelos legistas, mas acreditamos que correspondem aos do homem desaparecido”, disse um porta-voz da polícia local, de acordo com o “Sun”.

“O parente (da vítima) começou a suspeitar sobre mensagens que ele havia recebido supostamente do homem desaparecido. As mensagens que a família do homem desaparecido recebeu diziam que ele conhecera uma garota e estava deixando Soria e se livrando do seu telefone. Isso fez o parente suspeitar que outra pessoa estava enviando as mensagens e isso o levou a alertar a polícia. Parte dos restos mortais da vítima foi encontrada enterrada num cemitério em Andaluz, usando técnicas avançadas.

Uma das pistas com as quais os investigadores estavam trabalhando eram imagens de um aplicativo de localização de busca online. A investigação policial se concentrou no círculo mais próximo do homem desaparecido e levou à prisão dos dois suspeitos que se acredita serem responsáveis ​​pelo desaparecimento, em 12 de novembro”, acrescentou o porta-voz.

Casos similares

Esta não é a primeira vez que atividade criminosa é capturada pelo Google Maps. O fugitivo Gioacchino Gammino, ligado à máfia italiana, foi capturado após 20 anos foragido com a ajuda da ferramenta tecnológica. A polícia italiana se deparou com uma imagem online mostrando um homem idoso do lado de fora de uma mercearia na cidade de Galapagar, ao norte de Madri (Espanha). Gammino, de 60 anos, havia mudado seu nome para Manuel.

Em outro episódio, em 2010, três traficantes de heroína foram flagrados vendendo drogas em esquina no Brooklyn, em Nova York (EUA), quando um carro do Google Street View passou pelo local.

